الاقليم يسجل 415 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/30 | 15:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين، عن تسجيل 415 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "278"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

• (1437) اربيل

• (765) السليمانية

• (2854) دهوك

• (30) حلبجة

• (110) كرميان

• (45) رابرين

•

2.



الاصابات: (415 اصابات جديدة)

• (111) اربيل

• (91) السليمانية

• (171) دهوك

• (14) حلبجة

• (26) كرميان

• (2) رابرين

•

3.



الشفاء: (198 حالة شفاء جديدة)

• (114) اربيل

• (23) السليمانية

• (31) دهوك

• (7) حلبجة

• (23) كرميان

• (0) رابرين

•

4.



الوفيات: (14 حالة وفاة)

• (1) اربيل

• (6) السليمانية

• (2) دهوك

• (2) حلبجة

• (1) كرميان

• (2) رابرين

ئاماری گشتی:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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