الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويدي

2020/11/30 | 15:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السويد، السيد ستيفان لوفين.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الوضع الإقليمي، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، كذلك جرى بحث التعاون في مجال الاستثمار وتشجيع الشركات السويدية للعمل في العراق.

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