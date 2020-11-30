الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء السويدي

2020/11/30 | 15:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويدي----------------

تلقى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السويد، السيد ستيفان لوفين.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الوضع الإقليمي، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، كذلك جرى بحث التعاون في مجال الاستثمار وتشجيع الشركات السويدية للعمل في العراق.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء٣٠-تشرين الثاني-٢٠٢٠

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