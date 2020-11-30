2020/11/30 | 15:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

دعا نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، الى مراجعة قرارها بشأن بث مباريات الدوري، مؤكداً ان الهيئة اثبتت عدم قدرتها على ادارة الملفات الرياضية المهمة.

وقال الكعبي في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “استغرب من قيام الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بعدم تسهيل مهمة النقل التلفزيوني لمباريات الدوري العراقي الممتاز على قناة الرياضية العراقية، بالرغم من الاتفاق على ضرورة بث المباريات على قناة الرياضية حصرا والذي جرى مؤخرا عقب الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة ورئيس شبكة الاعلام العراقي”.

وبين أن “الرياضية تمثل قناة الوطن وهناك اهمية كبيرة في نقلها لمباريات الدوري في ظل استمرار الحظر الصحي للجماهير الرياضية الكريمة بسبب جائحة كورونا”.

وانتقد الكعبي “رغبة الهيئة التطبيعية للاتحاد بإعطاء نقل بث المباريات الى شركة خاصة لتحقيق العائدات المالية”، مشيراً إلى أن “هذا الامر بعيد عن التفكير بالمصالح المشتركة والنظر الى الغاية والهدف الذي يطمح اليه كل رياضي عراقي وهو الارتقاء بالدوري الممتاز والسماح لمحبي الرياضة بمشاهدة المباريات على قناة الوطن التي كان من الاجدر بالهيئة و اسوة بالمؤسسات الاخرى دعمها سيما ، وانها حاليا في حلة جديدة ربما تضاهي النقل التلفزيوني بالنسبة للكثير من القنوات العربية والمحلية”.

ودعا النائب الاول في ختام البيان الهيئة التطبيعية الى “مراجعة قرارها وحلحلة كافة الاشكالات مع شبكة الاعلام خصوصا وان الموضوع آنف الذكر يعد التجربة الاولى للهيئة التي اثبتت للأسف عدم قدرتها على إدارة الملفات الرئيسية ومنها ملف المنتخبات وغيرها”، مستنكرا في الوقت ذاته “استمرار تمديد عمل الهيئة لأكثر من 9 اشهر رغم ان وظيفتها محددة وكان عليها اجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن في ظل العراق الديمقراطي الجديد”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان: التطبيعية غير قادرة على ادارة الملفات الرياضية المهمة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان: التطبيعية غير قادرة على ادارة الملفات الرياضية المهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).