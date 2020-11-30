النفط العراقية توقع عقد المسح الزلزالي للرقعة الاستكشافية 12 مع شركة روسية

2020/11/30 | 15:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، عقد المسح الزلزالي الثنائي والثلاثي الأبعاد للرقعة الاستكشافية 12 في محافظة النجف والمثنى بين شركتي الاستكشافات النفطية وشركة باشنفت الروسية.وأكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، خلال …

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