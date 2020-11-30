الكاظمي يبحث مع

2020/11/30 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا

من رئيس وزراء السويد، السيد ستيفان

لوفين.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات

الثنائية بين البلدين، وبحث الوضع

الإقليمي، وتعزيز سب

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