مؤشر البورصة يواصل خسائره في الجلسة الثانية

2020/11/30 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادانخفض موشر البورصة، الاثنين، بنسبة 0.27% ليواصل خسائر جلسة يوم امس الاحد.

وشهدت الجلسة تداول 17,3 مليار سهم بقيمة 8,7 مليار دينار.

وكانت اسهم شركة المصرف الاسلامي هي الاكثر تداولاً وقيمة بتداولها 15 مليار سهم بقيمة 5,8 مليار دينار.

فيما تصدرت شركة طريق الخازر الانشائية الشركات الخاسرة بعد تراجع قيمة اسهمها بنسبة 19.57%.

بالمقابل تصدرت شركة المصرف الاهلي الشركات الرابحة بعد ارتفاع قيمة اسهمها بنسبة 3.08%.

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