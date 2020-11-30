الخدمات النيابية تدعو الى تشكيل غرفة عمليات خاصة لمواجهة السيول والامطار

2020/11/30 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداددعت لجنة الخدمات النيابية, الاثنين , الحكومة الى تشكيل غرفة عمليات خاصة لمواجهة السيول والامطار المتوقعة بحسب ما اشارت له توقعات الطقس عن هيئة الانواء الجوية ,مطالبة بضرورة مشاركة جميع الوحدات الإدارية الإدارية في المحافظات إضافة لدوائر البلديات والمجاري والموارد المائية والكهرباء.

وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني في حديث صحفي, ان ” التوقعات التي أعلنتها الهيئة العامة للانواء الجوية بهطول امطار غزيرة في مختلف احاء البلاد لابد من الحكومة تشكيل غرفة عمليات خاصة لمواجهة تقلبات الطقس ” .

وأضاف ان ” الحكومة مطالبة بضرورة مشاركة جميع الوحدات الإدارية في المحافظات إضافة لدوائر البلديات والمجاري والموارد المائية والكهرباء ، إضافة لدوائر الدفاع المدني” , مشيراً الى ان ” غرفة العمليات يجب ان تأخذ على عاتقها توحيد الجهود بين كافة الدوائر الحكومية الخدمية أثناء هطول كميات كبيرة من الأمطار عبر توجيه الجهد الهندسي الى أماكن الخلل بالاعتماد على الجهد الذاتي لتلك الدوائر في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المحافظات” .

وأشار السهلاني إلى “ضرورة وضع خطة آنية عاجلة للقيام بحملة لصيانة شبكات الصرف الصحي فضلاً عن تجهيز محطات الرفع بمولدات الطاقة” , داعياً الى “ايلاء المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي اهمية خاصة من خلال تزويدها بمادة السبيس لإكساء شوارعها التي تعاني من مشاكل خدمية ، إضافة الى فك الاختناقات التي تشهدها تلك المناطق في حال هطول الأمطار” .

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