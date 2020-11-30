الكاظمي يبحث مع نظيره السويدي العلاقات الثنائية

2020/11/30 | 15:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، مع نظيره السويدي ستيفان لوفين سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان إن “الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويدي ستيفان لوفين”.

وبحسب البيان، “بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، و الوضع الإقليمي، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي”.

واشار البيان، الى ان “الكاظمي بحث التعاون في مجال الاستثمار وتشجيع الشركات السويدية للعمل في العراق”.

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