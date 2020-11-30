سي ان ان: امريكا بلا قيادة تنزلق نحو شتاء قاس في ظل جائحة كورونا

2020/11/30 | 15:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اعتبرت شبكة سي أن أن الامريكية ، الاثنين، أن الولايات المتحدة حاليا بلاقيادة وتنزلق نحو مأزق شتوي من الارتفاع المقلق بعدد المصابين بفايروس كورونا وتفاقم الاوضاع الاقتصادية في الوقت الذي لايوفر فيه البيت الابيض المتعثر والكونغرس قيادة سياسية في ظل اللامبالاة الحالية .

وذكر تقرير للشبكة ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “احلك موسم للعطلات الشتوية مع اقتراب رأس السنة قد بدأ ، لكن الرئيس دونالد ترامب وأقرب مساعديه ، بعد هزيمته في الانتخابات ، لا يفعلون الكثير لإنقاذ الأرواح ، بصرف النظر عن الإدعاء بالفضل في الحصول على لقاح يمثل مخرجًا من كابوس عام 2020”.

واضاف أن “مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري سيعودان إلى واشنطن هذا الأسبوع ، لكن لم تظهر أي بوادر على أنهما يمكنهما الاجتماع معًا لتخفيف الآلام الاقتصادية المترتبة على الملايين من الأمريكيين العاطلين عن العمل وسط مشاهد من خطوط طويلة على غرار الكساد العظيم خارج بنوك الطعام”.

وتابع أن ” الرئيس المنتخب جو بايدن يحاول التحرك بسرعة لوضع فريق متنوع وذوي خبرة حوله ، لكن حتى الرئيس المنتخب الذي يعد باستبدال إهمال ترامب بنهج قائم على العلم للوباء لا يمكنه فعل الكثير قبل توليه منصبه في 20 كانون الثاني المقبل ، حيث من المرجح أن تكون الأزمة الصحية والتكلفة الاقتصادية أسوأ بكثير”.

واوضح ان ” الرئيس الحالي قضى مساء الامس في إطلاق مزاعم وهمية جديدة لتعزيز خياله بأن الانتخابات قد سُرقت ، والتي لم تفعل شيئًا لدفع قضاياه القانونية غير الكفؤة ولكنها أفسدت فقط آمال الوحدة الوطنية “.

واشار التقرير الى أنه ” بينما كان بايدن يؤسس إدارة جديدة ، أمضى ترامب عطلة نهاية الأسبوع في لعب الجولف ، وفي كامب ديفيد أثناء إطلاق مزاعم جديدة ومضللة بشأن تزوير الانتخابات ، وفي الوقت الذي لم يقدم الرئيس فيه أي دليل على أكاذيبه حول “أكبر عملية احتيال في تاريخ بلادنا” كما يقول ، لكن الأهم من ذلك أنه لم يقدم أي إجابات أو مسؤولية عن أيام الاختبار المقبلة في أسوأ أزمة محلية تعاني منها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية”.



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