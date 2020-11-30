مسؤول ايراني : اغتيال فخري زادة تمّ بعملية إلكترونية معقدة

2020/11/30 | 15:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني الإثنين، إن عملية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده كانت “معقدة” وتمت بأسلوب “جديد بالكامل”.وأوضح شمخاني أن الاغتيال الذي نفذ الجمعة قرب طهران، كان عبارة عن “عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة الكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في […]

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