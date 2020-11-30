الكاظمي ونظيره السويدي يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

2020/11/30 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

بحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، مع نظيره السويدي، ستيفان لوفين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين".

واضاف البيان، ان "الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الوضع الإقليمي، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، كذلك جرى بحث التعاون في مجال الاستثمار وتشجيع الشركات السويدية للعمل في العراق".

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