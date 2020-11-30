الكعبي مستغرباً رفع التطبيعية أسعار نقل المباريات: التزموا بمخرجات الاجتماع الاخير.. وظيفتكم محددة

2020/11/30 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي:

الكعبي يدعو التطبيعية لمراجعة قرارها بشان بث مباريات الدوري ويؤكد : الهيئة اثبتت عدم قدرتها على ادارة الملفات الرياضية المهمةاستغرب السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الاثنين 30 تشرين الثاني 2020 قيام الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بعدم تسهيل مهمة النقل التلفزيوني لمباريات الدوري العراقي الممتاز على قناة الرياضية العراقية ، بالرغم من الاتفاق على ضرورة بث المباريات على قناة الرياضية " حصرا " والذي جرى مؤخرا عقب الاجتماع الذي عقد بين السادة رئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة ورئيس شبكة الاعلام العراقي ، منوها ان " الرياضية " تمثل قناة الوطن وهناك اهمية كبيرة في نقلها لمباريات الدوري في ظل استمرار الحظر الصحي للجماهير الرياضية الكريمة بسبب جائحة كورونا.

وانتقد الكعبي رغبة الهيئة التطبيعية للاتحاد بإعطاء نقل بث المباريات الى شركة خاصة لتحقيق العائدات المالية ، بعيدا عن التفكير بالمصالح المشتركة والنظر الى الغاية والهدف الذي يطمح اليه كل رياضي عراقي وهو الارتقاء بالدوري الممتاز والسماح لمحبي الرياضة بمشاهدة المباريات على قناة الوطن التي كان من الاجدر بالهيئة و اسوة بالمؤسسات الاخرى دعمها سيما ، وانها حاليا في حلة جديدة ربما تضاهي النقل التلفزيوني بالنسبة للكثير من القنوات العربية والمحلية .

ودعا النائب الاول في ختام البيان ، الهيئة التطبيعية الى مراجعة قرارها وحلحلة كافة الاشكالات مع شبكة الاعلام خصوصا وان الموضوع آنف الذكر يعد التجربة الاولى للهيئة التي اثبتت للأسف عدم قدرتها على إدارة الملفات الرئيسية ومنها ملف المنتخبات وغيرها ، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار تمديد عمل الهيئة لأكثر من 9 اشهر رغم ان وظيفتها " محددة " وكان عليها اجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن في ظل العراق الديمقراطي الجديد.

المكتب الاعلاميللنائب الاول لرئيس مجلس النواب٢٠٢٠/١١/٣٠

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