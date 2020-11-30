خبير قانوني : سرمد عبد الاله لا صفة قانونية له

2020/11/30 | 15:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بين الخبير القانوني علي التميمي ان” اللجنة الاولمبية الدولية علقت نتائج الانتخابات يوم 14/ 11 وتعيين رعد حمودي قائما على اللجنة الاولمبية “، موضحا ان” منع سرمد كرئيس للجنة الاولمبية العراقية ومن معه قانوني تماما لا بل ان دخولهم لمقر اللجنة الاولمبية العراقية عد مخالفة صريحة لاوامر اللجنة الاولمبية الدولية وبالتالي يعرض العراق الى عقوبات الايقاف التام لكل نشاط رياضي”.

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