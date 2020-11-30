وزير التخطيط: أولويات المشاريع الاستثمارية ستكون حسب طبيعته ونسبة الإنجاز والجدوى الاقتصادية

2020/11/30 | 15:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم، الاثنين، ان الوزارة ، وفي إطار إعداد الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢١، وضعت في أولوياتها، العمل على معالجة المشاريع المستمرة في عموم العراق.

وأضاف خلال حضوره اجتماع المجلس الوزاري للشؤون الاقتصادية، ان آليات المعالجة لواقع هذه المشاريع سيكون من خلال وضع أولويات تتناسب مع طبيعة المشروع، ونسبة الإنجاز وجدواه الاقتصادية والخدمية، فضلا عن إيلاء المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع ميناء الفاو الكبير، ومشروع القطار المعلق، اهتماما خاصا ، لما تمثله هذه المشاريع من أهمية اقتصادية وتنموية بعيدة المدى.

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