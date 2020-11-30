خطة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان لحسم ملف إغلاق المخيمات

2020/11/30 | 15:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، عن خطة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لحسم ملف إغلاق المخيمات الموجودة فيها، مشيرةً إلى أن النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب الخلاقات العشائرية أو أن مناطقهم لا تزال مدمرة ستعد لهم مناطق أخرى للسكن فيها لحين إعادة إعمار مناطقهم الأصلية.

وقالت جابرو في حديث صحفي، إن "الوزارة أطلقت خطة الطوارئ لعودة النازحين الطوعية إلى مناطقهم، ولاقى ذلك ترحيباً من النازحين بالعودة الطوعية إلى مناطقهم".

وحول المخيمات التي أغلقت إلى الآن أوضحت أن "عددها 17 مخيماً"، مشيرةً إلى أنه "في الأيام القادمة سنعلن محافظة ديالى وصلاح الدين وكركوك خالية من المخيمات، وستليها في المرحلة القادمة الموصل والأنبار".

وفيما يخص مخيمات إقليم كوردستان كشفت جابرو عن "خطة ستعقد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لحسم ملف المخيمات الموجودة فيها، لاسيما في مخيمي الخازر وحسن شام".

وفيما يخص المخيمات التي يقطن فيها الكورد الإزيديين لفتت إلى أن هناك معقوقات نظراً لأن ملف قضاء شنكال لم يحسم إلى الآن".

أما فيما يخص أوضاع النازحين الذين لا يرغيون بالعودة إلى مناطقهم عزت جابرو السبب إلى "الخلاقات العشائرية، أو أن مناطقهم لا تزال مدمرة".

كما أشارت إلى أن "الوزارة إلى جانب المنظمات الدولية ستقوم باستئجار منازل لهم في غير مناطقهم إلى حين إعادة إعمارها".

ونوهت جابرو إلى أن "وزارة الهجرة شكلت لجنة لحسم ملف الخلافات العشائرية بين القاطنين بالمخيمات والمجتمع المحلي، لافتةً إلى أنه "توجد عشائر ترفض عودتهم لهذا أعددنا مناطق بديلة ليسكنوا فيها إلى أن يتم حسم هذا الموضوع".

وبشأن إطلاق المساعدات للنازحين قالت: "في شهر كانون الأول ستطلق منحة الطوارئ أما المنح الأخرى فهي متوقفة على إطلاق تخصيصات الوزارة".

PUKmedia وزارة الهجرة

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