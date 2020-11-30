صور وفيديو لفتاة

2020/11/30 | 15:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت السلطات المصرية تحقيقا، حول واقعة التقاط إحدى فتيات التيك توك لمقطع مصور وصور قرب إحدى المواقع الأثرية وهي ترتدي ملابس ذات طابع فرعوني، والتي وجدها البعض فاضحة، وفق وسائل إعلام محلية.

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