بعد اغتيال فخري زادة.. إيران توجه أصابعها إلى

2020/11/30 | 15:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الاثنين، إسرائيل ومنظمة "مجاهدي خلق" التي تصنفها طهران "إرهابية"، بالضلوع في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

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