اللجنة النيابية التحقيقية بعقود الكهرباء: توصلنا الى نتائج أولية وأدانات

2020/11/30 | 15:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في عقود وزارة الكهرباء منذ عام 2003 عن توصلها الى "نتائج أولية".

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