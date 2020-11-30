الأمم المتحدة تتفق مع هولندا لدعم الانتخابات المبكرة في العراق

2020/11/30 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت الأمم المتحدة، الإثنين، اتفاق تمويل مع هولندا، لدعم المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة للعراق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان إن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقع نيابةً عن البعثة، اتفاقا مع هولندا لتنظيم تمويل المشروع وإدارته”.

الأمم المتحدة في العراق، ترحب بالمساهمة البالغة ثلاثة ملايين يورو والتي قدمتها هولندا لمشروع تقوده الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساعدة في بناء قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق”.

وأضاف البيان، أن “التمويل الهولندي سيسهم كذلك في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تجري مفوضية الانتخابات التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في حزيران 2021”.

وقال السفير الهولندي لدى العراق ميشيل رينتينار، وفقا للبيان، إن “هولندا سعيدة بمواصلة دعمها للعراق وبالأخص العملية الانتخابية، حيث أن الانتخابات الحرة والنـزيهة ذات أهمية بالغـة لمواصلة تعزيز صوت الشعب العراقي”.

فيما أعربت البعثة، عن شكرها “الجزيل لهولندا للمساهمة التي تقدمت بها والتي عززت دعم عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في العراق”، بحسب البيان.

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