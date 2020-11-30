2020/11/30 | 15:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين.وجرى خلال الاتصال، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الوضع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي يبحث مع نظيره السويدي العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي يبحث مع نظيره السويدي العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).