سودة ميزانية الأردن 2021: إنفاق حكومي بقيمة 14 مليار دولار

2020/11/30 | 15:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تستهدف مسودة ميزانية الأردن لعام 2021 إنفاقا حكوميا بقيمة 9.93 مليار دينار أي ما يعادل 14 مليار دولار، وتمهد الطريق لانتعاش النمو الاقتصادي إلى 2.5% بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 في أسوأ انكماش منذ عقود.

موافقة مجلس الوزراءوافق مجلس الوزراء على الميزانية التي ترمي إلى تسريع الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة الحكومة على تحقيق التعافي المستدام.سيتم تمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار أي 232.72 مليون دولار، بحسب الوزير.ستقوم وزارة المالية بزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 24.4% خلال العام المقبل، وذكر الوزير أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة في 2021.تعتزم الوزارة رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 38% خلال العام المقبل.تتوقع مسودة الميزانية تحصيل 7.875 مليار دينار أي ما يعادل 11.11 مليار دولار إيرادات عامة خلال العام المقبل.تبلغ الإيرادات الضريبية المستهدفة في مسودة الميزانية 5.390 مليار دينار أي نحو 7.6 مليار دولار خلال العام المقبل.



قال الوزير نتوقع انخفاض ايرادات ضريبة الدخل في العام المقبل 126 مليون دينار أي 177.7 مليون دولار.توقع الوزير ارتفاع النفقات الجارية إلى 8.749 مليار دينار (12.34 مليار دولار) إلى جانب انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار أي نحو 813.82 مليون دولار.تبلغ تكلفة الرواتب والتقاعد 65% من اجمالي موازنة العام المقبل، كما قال وزير المالية الأردني.تمنح الحكومة أولوية للتخفيف من تأثير الجائحة على الفقراء عبر توسعة شبكة الأمان الاجتماعي التي قدمت بالفعل الدعم لما لا يقل عن 2.5 مليون شخص، ما يزيد عن ثلث مواطني البلاد، حيث يساهم ذلك في تخفيف تداعيات الجائحة التي دفعت البطالة إلى مستوى قياسي عند 23%.ستواصل الموازنة تنفيذ إصلاحات مالية كبيرة، من بينها استمرار حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي حصدت هذا العام مئات الملايين من الدينارات للمالية العامة للبلاد التي تتعرض لضغوط.أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري، لاستكمال الإجراءات الدستوريّة بخصوصهما.مؤشرات هامةيتراجع اقتصاد الأردن 5% خلال العام الحالي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تسجيل معدلات التضخم -0.3% خلال 2020.ينفذ الأردن برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بكوفيد-19 تحت اسم برنامج تسهيل الصندوق الممدد EFF والذي يمتد لـ 48 شهرًا بمبلغ يعادل 1.3 مليار دولار، وافق عليه المجلس التنفيذي في 26 مارس/آذار الماضي.يستهدف البرنامج بشكل أساسي تحفيز النمو من خلال التأكيد على الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ السياسات التي تعزز أساس الاقتصاد.في مايو/آيار الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على طلب الأردن للحصول على مساعدات مالية طارئة بموجب أداة التمويل السريع RFI بحوالي 396 مليون دولارارتفع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثالث من العام الحالي 4.8%، ليسجل 23.9%، وسجل معدل البطالة ارتفاعاً بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 27.7% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.أعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس تسجيل 68 حالة وفاة و3598 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2694 وفاة و 214.307 ألف إصابة.

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