بالوثائق.. القضاء يفتح تحقيقا بشأن نافذة بيع العملة

2020/11/30 | 16:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجهت رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، بفتح تحقيق في قضية مزاد العملة، بناء على طلب قدمه عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي.

واظهرت وثائق حصل عليها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (30 تشرين الثاني 2020) قيام رئاسة الادعاء العام بمخاطبة محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية، لفتح تحقيق بخصوص الطلب المقدم من قبل عضو اللجنة المالية محمد صاحب الدراجي بشأن مزاد العملة.

وحرك النائب محمد صاحب الدراجي شكوى ضد مزاد العملة، متهما الاخير بالتسبب بخروج العملة الصعبة من داخل البلاد، وتقليل الايرادات الحكومية، وإسهامه بالأزمة المالية الحالية.

A.Sh

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