اغنية غربة على نهر مور

2020/11/30 | 16:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حُمَمِ الشوق والسهر ..

من فضاءات الشجن ..



انبثقت اغنية

بنثر العشق لحنها ..

وبروح العطر يتردد صداها..!

اغنية ..



تنفتح لها الأبواب المقفلة

وبسماعها ينهمر الماء في الجداول الجافة ..

في اوطان لا تغنى فيها خواطر الهوى..!

اغنية..



لا تتردد في ظلام الليل

لا تشتم ولا تلعن اوتحقد ،

يحط القبج على اغصانها

حين تلاحقه بندقية قناص..!

اغنيتي..ترتجف لها فصول السنة

تسجد لها امواج البحر بخشوع ،

يغدو العشب في حضرتها سجادة امازيغية..!

انا وانت وهم في ذاكرة الاغنية بلاد الحرية ..

براكين ، اقمار ،تجاعيد بقايا وطن مسخه الظلم ،

غيث على ارض جدباء..

بركة الله في رحلة الوجع والإغتراب ،

نافذة صباح، احتفالية مطر..!

اغنيتنا..ان نصارع ذئاب الليل

بأوتار الحلم وشذى الحق بصدق ..

وبحرارة نداءات ام جريحة..!

اغنيتنا ..ان نطارد الليل وقراصنته

ننزع عنهم اقنعة الثوار ..!

في قلب اغنيتنا ..صقر جريح

لكنها..فيض هادر من عشق

يُسًّكِرُ المغتربين والمشردين

ومدن الذكريات والشكوى..!

اغنيتنا ..



تكبر والدروب تصغر ..

تُذوِبُ الاوجاع والدموع في حضن الوطن ..

برفقتها حقيبة للوداع والسفر،

وداع الوطن قصيدة ، هلاك ، موت ببطء ..

اغنية مليئة بالشوق في جوف الظلام ..

يصرخ سِراج النوى ويلملم اطرافه،

ليذود عنها ..كي لا تغدو هدفا لرصاص المرتزقة ..

لتموت روح الاغتراب وجنون الشعراء..!

اغنيتنا ..اغنية العصور ..

اطلالة مجد وقلم وقبلة سفر

صوب رحاب العشق..!

اغنيتنا..



سلام لشروق الشمس

سفر لأوطان البصر ..

اشراقات امان وحرية

من رحيق الانكسارات..!

اغنيتنا..



شَهدُ الكأس، خفقان القلب ..

وللشعراء السماسرة رمح صلاة الحقيقة ..

اغنيتنا..دمع العين لوطن يسافر في الدم

صبراً وكتاباً ورفيقاً ..!

9102020

غراتس النمسا

PUKmedia / بدل رفو‌

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