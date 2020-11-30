طبيب مارادونا يرد على اتهامات التسبب بوفاة الأسطورة

2020/11/30 | 16:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} رد جراح أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا على فتح تحقيق ضده بتهمة القتل الخطأ، شمل مداهمة منزله، قائلا إنه قام "بكل شيء إلى درجة المستحيل" لإنقاذ مارادونا من الموت.

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