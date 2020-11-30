يتعلق بالانتخابات المبكرة في العراق.. اتفاق بين الأمم المتحدة وهولندا

2020/11/30 | 16:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} وقعت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، اتفاق تمويل مع هولندا، لدعم المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة للعراق.

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