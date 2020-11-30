الصحة تعلن الموقف الوبائي: الحصيلة تفوق 552 ألف إصابة

2020/11/30 | 16:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وازرة الصحة والبيئة، الإثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2020)، إن "الكوادر الصحية سجلت 2114 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1771 مصابا إلى الشفاء، قابله وفاة 34 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

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