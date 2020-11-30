معاقبة برشلونة بسبب احتفال ميسي

2020/11/30 | 16:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كرم ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، مواطنه دييجو مارادونا، الذي توفى منذ أيام قليلة بعد تعرضه لأزمة قلبية.

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