حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 552 ألفًا

2020/11/30 | 16:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "سجلت 2114 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1771 مصابًا إلى الشفاء، قابله وفاة 34 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية".

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