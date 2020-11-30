الذهب يتراجع 20 دولاراً متجهاً لأكبر خسائر شهرية بـ4 سنوات

2020/11/30 | 16:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً لأكثر من 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتتجه لتسجيل أكبر هبوط شهري في 4 سنوات، بفعل آمال لقاح

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