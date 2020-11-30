كورونا في العراق .. 34 وفاة واكثر 2100 اصابة خلال يوم

2020/11/30 | 16:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين،

الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال

الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر

الصحية سجلت 2114 إصابة جديدة بالفيروس،

فيما تماثل 1771 مصابا إلى الشفاء، ق

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