شيخ دلير: الاوضاع تأزمت بين بغداد والاقليم بعد اقرار قانون الاقتراض

2020/11/30 | 16:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ريزان شيخ دلير النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب، ضرورة توصل حكومتي الاقليم والاتحادية الى اتفاق لحل جميع المشاكل العالقة.وقالت النائب شيخ دلير في تصريح صحفي، ان الاوضاع في العراق سيئة بسبب فايروس كورونا والازمات الاقتصادية … Readmore

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