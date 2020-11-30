الفتح: اتهامات الكاظمي للكتل بالسيطرة على المنافذ اعذار غير مقبولة وعليه كشف الفاسدين

2020/11/30 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

انتقد تحالف الفتح، الاثنين، ما اسماها باتهامات الكاظمي المبهمة للكتل السياسية بالسيطرة على المنافذ ومزاد بيع العملة، عادا اياها أعذار غير المقبولة وعليه الكشف عن فساد تلك الجهات.

وقال النائب عن الفتح احمد الكناني لـ/المعلومة/ ان “احاديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن فساد مزاد العملة والمنافذ الحدودية كثرت واتهامه للكتل بالسيطرة عليها من دون تسميه من الجهة المسيطرة”.

واضاف ان “تلك الاتهامات لا تتعدى كونها اعذار غير مقبولة”، مشيرا الى ان “رئيس الحكومة يمتلك السلطة والقانون وعليه الكشف عن تلك الجهات وفسادها لا ان ينشغل بالاتهامات المبطنة من دون ذكر الاسماء”.

وتساءل الكناني “ماذا يفعل المواطن العراقي اذا كان رئيس الوزراء يخشى حزب معين ويخشى ذكر اسماء الفاسدين؟”.انتهى25و

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