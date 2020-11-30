تغريم آبل في إيطاليا 10 ملايين يورو بسبب وصف “آي فون” أنه مقاوم للماء

2020/11/30 | 16:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية اليوم أنها سوف تفرض غرامة على شركة آبل بقيمة 10 ملايين يورو (12 مليون دولار) بسبب ادعاءات مضللة حول خصائص مقاومة الماء لمنتجاتها من هواتف “آي فون” .

وواجهت الهيئة مشكلة مع الإعلانات التي تم فيها تقديم أحدث طرازات آي فون على أنها مقاومة للماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة، على أعماق تتراوح بين 1 متر إلى 4 أمتار.

ولم يتم تحذير العملاء بشكل صحيح من أن هذا يمكن أن يحدث فقط خلال “اختبارات معملية محددة ومراقبة” و”ليس في ظل ظروف الاستخدام العادية”، حسبما أشارت الهيئة في بيان وفقا لـ “الألمانية”.

كما تم تغريم شركة آبل لرفضها إصلاح الأضرار المتعلقة بالسوائل بموجب الضمان، حيث اعتبرتها الهيئة الرقابية الإيطالية “ممارسة تجارية عدوانية”.

وفي موقعها على الإنترنت، قالت آبل إن أحدث طرازات آي فون، بدءا من “آي فون 7” المنتج عام 2016، هي “مقاومة للرذاذ والماء والغبار وتم اختبارها في ظل ظروف معملية خاضعة للتحكم”.

كما نبهت المستهلكين لضرورة تجنب “السباحة أو الاستحمام بجهاز آي فون الخاص بك … أو تعريض جهاز آي فون الخاص بك لمياه مضغوطة أو مياه عالية السرعة … أو غمر جهاز آي فون في الماء عمدا”.

ولم ترد شركة آبل إيطاليا على الفور على طلب للتعليق.

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