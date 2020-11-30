الصحة تسجل 2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1771 حالة

2020/11/30 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

اعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة بعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الاثنين، ان "تم تسجيل 2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فيما بلغت حالات الشفاء 1771 حالة".

واضافت، ان "عدد حالات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 34 حالة".

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