صالح والخنجر يبحثان تهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية

2020/11/30 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، مع الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر توفير مستلزمات إنجاح الانتخابات المقبلة، وتهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيا نصحفي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر”، مبينا انه “تم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد“.

واضاف البيان، انه “تم التأكيد على أهمية تعزيز الامن والاستقرار، وتوفير مستلزمات إنجاح الانتخابات المقبلة، وتهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الازمة الاقتصادية في البلد، ومعالجة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وضمان سلامة المواطنين”.

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