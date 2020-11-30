النفط العراقية: اكتمال مشاريع استثمار الغاز مطلع عام 2023

2020/11/30 | 16:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، أه سيتم اكتمال مشاريع استثمار الغاز، مطلع عام 2023، وسنطوي عملية الغاز المحترق.وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "الوزارة لديها خطة متكاملة لما يخص توفير الغاز …

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