اتفاق بين الأمم المتحدة وهولندا يتعلق بالانتخابات المبكرة في العراق

2020/11/30 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الأمم المتحدة، الإثنين، اتفاق

تمويل مع هولندا، لدعم المساعدة

الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة

للعراق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق في

بيان، إن "برنامج الأمم المتحدة

الإنمائي وقع نيابةً

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