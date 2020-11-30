ثلاث كتل تقاطع جلسة برلمان الإقليم وتحدد شرطا وحيدا للتراجع عن قراراها

2020/11/30 | 16:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل…

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية عبد الستار مجيد، الاثنين، أن ثلاث كتل كردية رئيسة ستقاطع الجلسة المقبل لبرلمان الإقليم الأربعاء المقبل.

وقال مجيد لـ /المعلومة/ إن “ثلاث كتل كردية قررت مقاطعة جلسة البرلمان، إلا في حال تم تخصيصها لقضية تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم، وكذلك تمت استضافة رئيس الحكومة مسرور بارزاني لإيضاح قضية الاتفاق النفطي المبرم مع تركيا لمدة 50 عاما”.

وأضاف أن “ما حصل في جلسة اليوم، هو محاولة لفرض القرارات من قبل كتلة الحزب الديمقراطي على باقي الأعضاء، ونحن لن نقبل بهذا الأمر، لآن الوضع الحالي ومعاناة المواطنين ليست عرضة للمزايدات الرخيصة”.

وأشار إلى أنه “طلبنا من هيئة رئاسة البرلمان عبر مجموعة تواقيع وفقا للقانون استضافة رئيس الحكومة مسرور بارزاني ليوضح لنا قضية تأخر الرواتب، وأين تذهب عائدات الإقليم المالية، وهذا حقنا كسلطة تشريعية”.



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