الديوانية في بغداد بحثاً عن انتصار ثالث

2020/11/30 | 16:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

وصل وفد فريق كرة القدم بنادي الديوانية الرياضي، الى العاصمة بغداد، استعداداً للجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال رئيس النادي حسين العنكوشي لـ /المعلومة/ إن “وفد النادي وصل الى العاصمة بغداد في وقت سابق من اليوم، استعداداً لمواجهة النفط في دوري الكرة الممتاز”.

واوضح أن “الفريق يمر بفترة ايجابية جداً بعد تحقيق الفوز على الشرطة، حيث نطمح الى مواصلة الانتصارات أمام النفط والعودة الى الديوانية بالنقاط كاملة”.

يذكر ان الديوانية حقق انتصارين في من الدوري الممتاز.



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