طهران: زاده قتل بسلاح إسرائيلي يتم التحكم فيه عبر أقمار صناعية

2020/11/30 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

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اتهم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده بعملية وصفها بالمعقدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شمخاني قوله إن اغتيال العالم النووي تم بطرق وآليات معقدة جدا وباستخدام أسلحة آلية ولم يكن هناك أي شخص مهاجم في مكان الاغتيال.

وفي السياق ذاته، ذكر التلفزيون الإيراني أن السلاح المُستخدم في اغتيال العالِم النووي الإيراني البارز صُنع في إسرائيل ويتم التحكم فيه عبر الأقمار الصناعية.

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