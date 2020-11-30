الصحة تعلن تنفيذ تسع مستشفيات في ديالى  

2020/11/30 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تنفيذ (٩) مستشفيات في محافظة ديالى.





وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي تم تنفيذ (٩) مستشفيات في محافظة ديالى”، مشيرة الى “قرب الانتهاء من انجاز (٣) مستشفيات في اقضية مندلي وخان بني سعد وبلدروز و(٦) مستشفيات اخرى في اقضية الوجيهية وجلولاء والخالص وابي صيدا وجديدة الشط”.





واكدت، ان “المستشفيات مجهزة باحدث الاجهزة الطبية وسعة كل مستشفى (٥٥) سرير“.

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