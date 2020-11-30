كتلة التغيير عن مصير الاقليم: ستتضاعف 'الأزمات' عشر مرات ما لم نتفق مع بغداد !

2020/11/30 | 17:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا النائب عن كتلة التغيير في برلمان كوردستان علي حمه صالح، الاثنين، مسؤولي حكومة الاقليم الحضور الى جلسة الاربعاء المقبل لايضاح ازمة رواتب الموظفين امام الرأي العام.

وقال حمه صالح في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (30 تشرين الثاني 2020)، انه يتوجب على "المسؤولين في حكومة الاقليم الحضور يوم الاربعاء المقبل، الى جلسة برلمان كوردستان للإجابة عن اسئلة البرلمانين حول موقف الحكومة من الاتفاقية مع بغداد"، مبينا أن "عدم الاتفاق مع بغداد يأتي بسبب التهريب المستمر في منافذ الاقليم من قبل جهات مدعومة من الحكومة".

وأضاف صالح ان "الرؤيا غير واضحة بشأن توزيع رواتب موظفي الاقليم"، لافتا الى انه "منذ خمسة اشهر تم تشريع قانون الاصلاح في كوردستان، ومع ذلك لم يفعل هذا القانون الى حد الان".

و تابع صالح "في حال لم يتم الاتفاق مع بغداد فإن الفساد المستشري وعدم توزيع الرواتب سيتضاعف الى عشرة اضعاف ما نحن عليه الان".

من جهة اخرى قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان زياد جبار، ان "الاوضاع التي يمر بها الاقليم بسبب تأخير الرواتب تحتم على البرلمان ان يكون متواصلا في جلساته لانه يعبر عن رأي الشارع الكوردي".

وأضاف جبار في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (30 تشرين الثاني 2020)، ان الاتحاد الوطني جزء من حكومة الاقليم، وطالبنا بتفعيل قانون الاصلاح وحل مشكلة الرواتب في كوردستان".

ا.ح

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