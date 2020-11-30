2020/11/30 | 17:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، على أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، لتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي زار، اليوم الإثنين، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات“، مبينا ان “الكاظمي اطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من حزيران القادم”.

وتابع الكاظمي بحسب البيان، “مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية”، ووجه “الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها”.





واكد على “أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها”، مشددا على “أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد على أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد على أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).