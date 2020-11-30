الكاظمي: يجب ان تكون الانتخابات المقبلة معبرة عن ارادة الشعب الحرة

2020/11/30 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي: زار رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

واطلع سيادته على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من حزيران القادم.

كما تابع السيد رئيس مجلس الوزراء، مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها.

كما شدد سيادته على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها.

وأكد السيد الكاظمي أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء30-تشرين الثاني-2020

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