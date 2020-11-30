الاتحاد الوطني يشيد بعلاقاته التاريخية مع الحزب الشيوعي الصيني

2020/11/30 | 17:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك عضو المجلس القيادي مسؤول بورد العلاقات الخارجية سركوت محمد غفور ممثلاً عن الاتحاد الوطني لكوردستاني، في اعمال الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة الدراسية للاحزاب العراقية ومراسیم اطلاق الية مشاركة الحزب الشيوعي الصيني مع الاحزاب العراقية في بناء مبادرة "الحزام والطريق" التي بدات اعمالها يوم الاثنين (30/11/2020) عبر الفيديو كونفرانس.

واكد سركوت محمد غفور في كلمة القاها في الجلسة التي شاركت فيها سبعة احزاب عراقية، ان الرئاسة المشتركة والمكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يثمنون دور القائمين على تنظيم هذه المبادرة البناءة، متمنياً ان تتكلل جهود الحزب الشيوعي الصيني في بناء نظام عالمي أكثر عدلا، يقدم إسهامات جديدة وأكبر للسلام والتنمية للمنطقة والعالم بالنجاح.

وشدد على ضرورة ان يكون لحكومة اقليم كوردستان دور مهم وفاعل في مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد" ورسم العلاقات التجارية والتعاون الاستراتيجي بين العراق والصين، وخصوصاً في اعادة الاعمار والبناء ومختلف المجالات الاقتصادية والتجارية التي ترتبط بحياة المواطنين والطاقة والخدمات والاستثمار وتطوير الحقول النفطية.

وأكد ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يرى بان تنفيذ مواد الدستور العراقي واعادة الثقة بين مكونات البلاد والتصدي للتدخلات والاملاءات الخارجية في الشان الداخلي العراقي، ومكافحة الفساد والمحسوبية المستشريان في مؤسسات البلاد، ومعالجة المشاكل العالقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، على اساس التوافق والتفاهم وتنفيذ مواد الدستور العراقي الدائم، سيكون فرصة هامة وفاعلة في تهيئة الارضية المناسبة لانجاح العلاقات الاستراتيجية بين العراق والصين.

PUKmedia / عن بورد العلاقات الخارجية ‌

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