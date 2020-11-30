2020/11/30 | 17:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادية حيدر مجيد عن توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للامانة العامة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن حيدر مجيد اليوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فورا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت".

واضاف ان الحكومة والبرلمان يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021.

PUKmedia / عن واع ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يعقد جلسة خاصة للموازنة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يعقد جلسة خاصة للموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).