2020/11/30 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدركت هارموني "آن ماري" إيلونغا سريعا، عندما كانت تحاول اختراق عالم عرض الأزياء، أن القليل من العارضات يشبهنها في مجلات هونغ كونغ، لذلك اختارت هذه المرأة السوداء البالغة 22 عاما الكفاح لكسر الصور النمطية في عالم الموضة الصيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عارضة أزياء كونغولية تخترق معايير الجمال الآسيوية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عارضة أزياء كونغولية تخترق معايير الجمال الآسيوية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).