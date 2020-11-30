مدافع مناعي يقي الجسم من الاصابة الثانية بكورونا

2020/11/30 | 17:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} توصلت دراسة حديثة إلى أن وجود مدافع مناعي يعرف باسم الخلايا البائية أو إصابة سابقة بفيروس كورونا الموسمي إلى أنه قد يؤدي إلى تقليل خطر إصابة الشخص بعدوى "كوفيد-19".

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