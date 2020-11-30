الكاظمي يؤكد اهمية توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون لتأمين نجاحها

2020/11/30 | 17:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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